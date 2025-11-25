В ЛДПР предложили признавать недееспособными мошенников, наживающихся на «бабушкиных схемах» по отъему жилья

В ЛДПР обратили внимание на рост числа случаев мошенничества, когда продавцы квартир заявляют, что их ввели в заблуждение при сделке, и требуют вернуть жилье без возмещения денег. Депутат Мосгордумы и первый замруководителя Центрального аппарата партии Мария Воропаев считает, что это уже не просто «бабушкины схемы», а новая модель мошенничества. В беседе с Daily Storm она подчеркнула, что это должно иметь для нарушителей логичные юридические последствия.





«Если взрослый самостоятельный человек заявляет, что его так легко одурачить, что он подписывает многомиллионные сделки, не отдавая себе отчет, — это прямое указание на его психическое нездоровье. Если суд удовлетворяет такой иск о «введении в заблуждение», предлагаю автоматически инициировать процедуру проверки дееспособности легковерного «пострадавшего», — предложила Воропаева.





Депутат обозначила, что раз взрослый человек не может адекватно распоряжаться своим имуществом и жить по законам, значит, в перспективе он опасен и в других сферах.





«Нельзя людям, неспособным отвечать за собственные поступки, то есть потенциально составляющим угрозу окружающим, свободно передвигаться по улицам, водить машину и работать, к примеру, в госучреждениях», — сказала либерал-демократ.





Такие меры позволят снизить количество желающих провернуть аферу с продажей квартиры по популярной схеме.





«Пора перекрыть кислород мошенникам и восстановить справедливость. Хочешь признать сделку недействительной по причине своего «слабоумия»? Получи официальный статус о недееспособности и соответствующее лечение. Посмотрим в таком случае, сколько «жертв» захотят воспользоваться начинающей набирать обороты схемой во второй раз», — заявила Воропаева.





Соответствующую инициативу партийцы планируют направить в правительство РФ и Генпрокуратуру. Также либерал-демократы хотят предложить Верховному суду рассмотреть правоприменительную практику по этому вопросу для выработки единой позиции для защиты граждан.