Эксклюзивные фото появились в новой версии медиабанка на mos.ru

На то, как в столицу пришла зима, можно посмотреть в медиабанке «Мосфото» на портале mos.ru. Также доступны десятки тысяч изображений в разных рубриках.





Сообщается, что появилась новая версия медиабанка. Там упрощен поиск нужных изображений и роликов.





Создано множество дополнительных рубрик, рассчитанных на разную аудиторию. Это «Фоторепортаж», «Москва культурная», «Внимание: фокус!», «Москва. Как это устроено». В новую версию «Мосфото» также интегрированы другие значимые проекты портала mos.ru, такие, как «Мосбилет», «Моспитомец» и «Зима в Москве».





Проект предлагает и эксклюзивные рубрики, в том числе социальной направленности. В рубрике «Смотрите у нас» представлены фотографии лап кошек и собак с необычного ракурса. Эти животные содержатся в городских приютах, их можно забрать домой с помощью сервиса «Моспитомец».