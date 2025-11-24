Новости
Эксклюзивные фото появились в новой версии медиабанка на mos.ru

Открылась также рубрика, посвященная «Зиме в Москве»

На то, как в столицу пришла зима, можно посмотреть в медиабанке «Мосфото» на портале mos.ru. Также доступны десятки тысяч изображений в разных рубриках. 


Сообщается, что появилась новая версия медиабанка. Там упрощен поиск нужных изображений и роликов. 


Создано множество дополнительных рубрик, рассчитанных на разную аудиторию. Это «Фоторепортаж», «Москва культурная», «Внимание: фокус!», «Москва. Как это устроено». В новую версию «Мосфото» также интегрированы другие значимые проекты портала mos.ru, такие, как «Мосбилет», «Моспитомец» и «Зима в Москве». 


Проект предлагает и эксклюзивные рубрики, в том числе социальной направленности. В рубрике «Смотрите у нас» представлены фотографии лап кошек и собак с необычного ракурса. Эти животные содержатся в городских приютах, их можно забрать домой с помощью сервиса «Моспитомец».

