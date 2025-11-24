Более 90 тысяч специалистов будут работать в ОЭЗ «Технополис Москва» к 2030 году

Еще 65 промышленных предприятий будут локализованы в индустриальном парке «Руднево». Территорию площадки к 2030 году расширят более чем в три раза, до 175 гектаров, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.





Это позволит увеличить количество высокотехнологичных предприятий, работающих в городе, и дополнительно нарастить выпуск востребованной продукции.





«Руднево» — часть особой экономической зоны «Технополис Москва». По планам столичных властей, к 2030 году число работающих здесь специалистов вырастет до 90 тысяч.





Резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» освобождены от уплаты многих налогов. Среди других льгот: ставка налога на прибыль составляет 2% вместо 25%.