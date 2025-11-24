Политик Адольф Гитлер в пятый раз готовится идти на выборы в Намибии

Политик из Намибии по имени Адольф Гитлер готовится в пятый раз идти на выборы. Сам он подтвердил свое намерение баллотироваться в округе Омпунджа, сообщает издание Bild.





Подробностей Гитлер не привел, однако он традиционно выдвигается от правящей партии СВАПО («Народная организация Юго-Западной Африки»). Региональные выборы в стране пройдут 26 ноября.





Впервые политика избрали в округе Омпунджа в 2004 году. После этого его трижды переизбрали. Последний раз — в 2020 году, с результатом почти 85%.





В интервью 2020 года политик пояснял, что отец дал ему такое имя, поскольку не понимал сути идеологии немецкого диктатора. Гитлер подчеркивает, что не имеет ничего общего с нацистскими преступлениями, и на публичных мероприятиях использует только имя Адольф.





При этом жители округа не совсем довольны работой мужчины. В последние годы они жалуются на застой в развитии района и возмущаются, что платят Гитлеру не за то, «чтобы он играл в карты на работе».