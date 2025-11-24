Новости
FT: Мирный план Трампа по Украине сократили с 28 до 19 пунктов
План США по Украине сокращен с 28 до 19 пунктов после переговоров американской и украинской делегаций в Женеве. Об этом пишет Financial Times.  


Советник главы офиса президента Украины Александр Бевз также заявил, что «плана из 28 пунктов в том виде, в котором его все видели, больше не существует». Часть положений удалили, часть — изменили. 


По словам чиновника, «ни одно замечание украинской стороны не осталось без реакции». Он отметил, что конспирологивесктх теорий вокруг встречи в Женеве было в разы больше реальности.


Подробности обновленного плана пока неизвестны. Агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что Киев сталкивается с давлением со стороны Вашингтона. Отмечалось, что Белый дом якобы угрожает прекратить поставки разведывательных данных и оружия, чтобы заставить Украину согласиться принять мирный план.

