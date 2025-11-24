Священник из Тверской области: Лучше гибель на поле боя, чем бездарная смерть в постели

Иерей Валерий Юкин из Тверской области выступил на молодежном форуме в Москве. Он рассказал о положении дел в своей деревне Дудино. Также зашла речь о бойцах, возвращающихся из зоны специальной военной операции.





«Сейчас к нам ребята с СВО возвращаются, тоже с покалеченной психикой, обозленные всякими несправедливостями. Мы объясняем, что не надо обижаться. Надо просто идти вперед. Впереди у нас смерть, она неизбежна. Кто-то умрет от рака, кого-то машина собьет, кто-то на поле боя погибнет. Но смерть неизбежна», — указал священнослужитель.





«Я говорю: просто не отчаивайтесь, потому что лучше смерть за Родину, за други своя, чем бездарная смерть в постели, когда ничего в жизни не сделал. Это подвиг. Нужно делать что-то хорошее для Родины, себя реализовывать», — заключил он.





Ранее представитель РПЦ Владимир Легойда снова прокомментировал резонансные заявления священников. По его мнению, часто слова вырывают из контекста.





Однако духовникам важно понимать, что многие снимают их в храме и часть проповеди может попасть в интернет, добавил он. Также бывают и неудачные высказывания, и «все — люди, все могут ошибаться», заключил Легойда.





Daily Storm подсчитал, что за последние четыре месяца в новостях появилось минимум 30 заявлений от православных священнослужителей по поводу поведения россиян и прав человека.