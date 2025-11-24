В РПЦ согласились, что многодетной семье невозможно жить в однокомнатной квартире

В Русской православной церкви (РПЦ) согласны, что многодетной семье невозможно жить в однокомнатной квартире. Об этом Daily Storm заявил председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.





«Материальный стимул очень важен. Не раз звучали голоса многодетных родителей о том, что невозможно многодетной семье жить в двухкомнатной или однокомнатной квартире, что здесь нужно, чтобы государство и общество активно помогали таким семьям», — сказал представитель церкви, отвечая на вопрос корреспондента Daily Storm о поддержке демографии.





Вопрос материальной помощи в первую очередь связан с государственной поддержкой, подчеркнул Легойда. Духовенство постоянно об этом говорит, призывает «государственных мужей работать в этом направлении».





По словам Легойды, сама РПЦ тоже помогает многодетным семьям и матерям (в том числе будущим), которые оказались в сложной ситуации.





Представитель церкви также снова прокомментировал резонансные заявления священников. По мнению Легойды, часто слова вырываются из контекста.





Однако духовникам важно понимать, что многие снимают их в храме и часть проповеди может попасть в интернет, добавил он. Вместе с тем бывают и неудачные высказывания, ведь «все — люди, все могут ошибаться», заключил Легойда.