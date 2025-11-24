Новости
Блогера Маркаряна оштрафовали на 15 тысяч рублей за пропаганду психотропных веществ
С августа он находится в СИЗО по подозрению в оскорблении памяти защитников Отечества в интернете undefined
Блогера Арсена Маркаряна, находящегося в СИЗО, оштрафовали на 15 тысяч рублей за пропаганду психотропных веществ. Решение вынес суд в Санкт-Петербурге. 


Там отметили, что в мае мужчина опубликовал в соцсети видео, в котором рассказывал о свойствах «стимулятора физической и умственной активности и источника постоянной энергии». Блогер дал понять, что употребление этого препарата является «единственно правильным выбором», сообщила пресс-служба петербургских судов. 


Сейчас Маркарян находится под арестом в Москве по делу об оскорблении памяти защитников Отечества в интернете. Мужчину задержали в августе. 


Маркарян известен тем, что рассуждал в соцсетях о «превосходстве» мужчин над женщинами. Изначально он пропагандировал здоровый образ жизни, позже начал проводить вебинары о личностном росте.

