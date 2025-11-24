«Суворова вынашивали в инкубаторе»: потомок полководца раскрыл семейную тайну

Великого русского полководца Александра Суворова вынашивали в «инкубаторе». Такую легенду рассказал Глеб Лукьянов, потомок знаменитого военачальника. В 295-й день рождения Суворова в Москве прошел Молодежный международный форум-конгресс «Будущее».





«По преданиям, Авдотья, мать Александра Васильевича, ехала из какого-то имения в Москву. Ее растрясло в карете, у нее начались преждевременные роды. Экипаж свернул в ближайшую деревню, где в крестьянской избе семимесячным родился Александр Васильевич. Принимала роды местная повитуха. Она соорудила что-то типа... это были русская печь, таз. Он (младенец) был замотан в полотенце и погружен в парное молоко. Таким образом много месяцев до конца весны или начала лета его выхаживали в таком импровизированном инкубаторе», — заявил прапрапрапраправнук Суворова и глава комиссии по строительству «Опоры России».





Потомок полководца отметил, что есть разные мнения насчет того, когда именно родился Суворов, — разброс идет с 1728-го по 1730 год.

Недавно стало известно, что ученые и художники реконструировали внешность Александра Суворова. Результатами своей работы сотрудники Лаборатории антропологической реконструкции имени Герасимова Института этнологии и антропологии РАН поделились на пресс-конференции, посвященной жизни русских полководцев.





Реконструкция стала возможной с помощью его посмертной маски, а также черепа сына военачальника, Аркадия Суворова.