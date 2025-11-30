Новости
В Майами начались переговоры Украины и США по мирному плану
Украинскую делегацию возглавляет Умеров undefined
В Майами начались переговоры между украинской делегацией и представителями США. Об этом в своем Telegram-канале сообщил секретарь СНБО Украины Рустем Умеров.


Встреча проходит со спецпосланником президента Дональда Трампа Стивом Уиткоффом, госсекретарем Марко Рубио и зятем американского лидера Джаредом Кушнером для детализации мирного плана.


Умеров подчеркнул, что действует в соответствии с четкими директивами президента Украины. 


«У нас есть четкие директивы и приоритеты — защита украинских интересов, предметный диалог и движение вперед на основе достижений, достигнутых в Женеве», — написал глава украинской делегации. 


До этого Умеров уже публиковал сообщение о старте переговоров, но затем удалил его.


По данным издания Axios, площадкой для встречи стал личный гольф-клуб Уиткоффа Shell Bay. Американская сторона намерена обсудить с украинскими представителями наиболее сложные вопросы урегулирования — территориальный и предоставление гарантий безопасности для Киева.


Как отмечается, именно по этим двум пунктам не было достигнуто принципиального соглашения в ходе предыдущих консультаций в Женеве.

