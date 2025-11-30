Обвиняемый во взяточничестве нижегородский чиновник Штокман ушел на СВО, но был уволен из-за ожирения

Бывший вице-мэр Нижнего Новгорода Илья Штокман, обвиняемый в получении многомиллионной взятки, был уволен из рядов Вооруженных сил России по состоянию здоровья. Как сообщает нижегородский телеканал «Кстати», основанием для увольнения послужил лишний вес экс-чиновника.





Штокман направился в зону проведения специальной военной операции осенью 2022 года, что стало неожиданностью для его окружения. По данным следствия, перед этим он получил взятку в размере 55 миллионов рублей от застройщика за общее покровительство.





Штокман, по информации СМИ, не служил в армии, однако получил звание лейтенанта после окончания вуза. Чиновник был назначен на должность начальника психологической службы полка. За время нахождения в зоне СВО он дослужился до майора.





После увольнения из армии Штокман выехал в Сочи, где был задержан правоохранительными органами в конце сентября. В настоящее время ему предъявлено обвинение, которое предусматривает до 15 лет лишения свободы, а сам он содержится в следственном изоляторе.