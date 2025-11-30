Деревянный мост за два миллиона долларов рухнул во время церемонии открытия в Конго

Деревянный мост в Конго, на строительство которого выделили более двух миллионов долларов, рухнул в момент его открытия. Видео с этим моментом было опубликовано в соцсетях.





На кадрах видно, как по небольшому деревянному мосту идет делегация. Некоторые из людей держали флаги. В какой-то момент конструкция не выдержала и рухнула. До суши успел добежать только один человек, все остальные упали в воду.





Президент республики Феликс Чисекеди после случившегося оказался в центре скандала. В социальной сети X после публикации видео пользователи начали писать, что мост был построен компанией, которая, по их утверждениям, может быть связана с семьей президента. Стоимость контракта составила 2,2 миллиона долларов США.





В то же время официально связь между проектом и семейным бизнесом Чисекеди не подтверждена.