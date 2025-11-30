Во Всемирный день домашних животных москвичам напомнили о сервисе «Моспитомец»

Всемирный день домашних животных, который отмечают 30 ноября, стал поводом напомнить москвичам о цифровых возможностях для помощи братьям нашим меньшим. Представители mos.ru подробно рассказали о проектах городской экосистемы, которые помогают питомцам найти новую семью или получить поддержку.





Центральным элементом этой системы является сервис «Моспитомец», созданный департаментом информационных технологий совместно с комплексом городского хозяйства. С его помощью можно дистанционно познакомиться с тысячами социализированных и привитых животных, готовых к переезду в семьи. Для удобства подбора в сервисе предусмотрены детальные фильтры по породе, размеру, типу шерсти, полу и характеру животного. Там же собраны полезные рекомендации по кормлению, содержанию и адаптации таких питомцев.





Для горожан, которые пока не могут взять животное домой, доступны другие форматы участия. Через благотворительный сервис на mos.ru уже более пяти лет можно сделать прямое пожертвование в пользу 13 проверенных организаций, помогающих животным. Собранные средства направляются на закупку кормов, лекарств, вакцин и оплату сложных операций.





Еще один способ — присоединиться к волонтерскому движению при поддержке ресурса «Мосволонтер». Добровольцы помогают с выгулом и кормлением собак, социализацией новичков в приютах, а также занимаются информационным сопровождением — публикуют анкеты кошек и собак в поисках хозяев. Новичкам всегда готовы помочь опытные наставники.