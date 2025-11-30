Новости
Новости 18+
St
Во Всемирный день домашних животных москвичам напомнили о сервисе «Моспитомец»
18+
На сайте mos.ru можно найти домашнего питомца undefined
Новости

Во Всемирный день домашних животных москвичам напомнили о сервисе «Моспитомец»

На сайте mos.ru можно найти домашнего питомца

Всемирный день домашних животных, который отмечают 30 ноября, стал поводом напомнить москвичам о цифровых возможностях для помощи братьям нашим меньшим. Представители mos.ru подробно рассказали о проектах городской экосистемы, которые помогают питомцам найти новую семью или получить поддержку.


Центральным элементом этой системы является сервис «Моспитомец», созданный департаментом информационных технологий совместно с комплексом городского хозяйства. С его помощью можно дистанционно познакомиться с тысячами социализированных и привитых животных, готовых к переезду в семьи. Для удобства подбора в сервисе предусмотрены детальные фильтры по породе, размеру, типу шерсти, полу и характеру животного. Там же собраны полезные рекомендации по кормлению, содержанию и адаптации таких питомцев.


Для горожан, которые пока не могут взять животное домой, доступны другие форматы участия. Через благотворительный сервис на mos.ru уже более пяти лет можно сделать прямое пожертвование в пользу 13 проверенных организаций, помогающих животным. Собранные средства направляются на закупку кормов, лекарств, вакцин и оплату сложных операций.


Еще один способ — присоединиться к волонтерскому движению при поддержке ресурса «Мосволонтер». Добровольцы помогают с выгулом и кормлением собак, социализацией новичков в приютах, а также занимаются информационным сопровождением — публикуют анкеты кошек и собак в поисках хозяев. Новичкам всегда готовы помочь опытные наставники.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#москва #приют #бездомные животные
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...