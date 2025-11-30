В доме Казакова продолжаются противоаварийные работы

В Малом Златоустьинском переулке начались противоаварийные работы в доме архитектора Матвея Казакова — объекте культурного наследия федерального значения. Как сообщила пресс-служба столичного департамента культурного наследия, специалисты приступили к частичному демонтажу аварийных участков стен второго этажа.





Здание, длительное время находившееся без эксплуатации, пострадало от пожара и два десятилетия стояло без кровли, что привело к утрате перекрытий и критическому состоянию конструкций. После судебного решения, обязавшего собственника — Российскую Федерацию — провести работы, разработанный и согласованный проект начали реализовывать. Он включает разбор завалов, демонтаж аварийных фрагментов и усиление стен первого этажа с последующим восстановлением кирпичной кладки.





Полное завершение работ запланировано на конец 2027 года, после чего в отреставрированном памятнике архитектуры разместится учреждение Казначейства России. Особняк, построенный в XVIII веке как жилой дом и архитектурная школа самого Казакова, впоследствии неоднократно перестраивался и менял назначение, сохранив статус одного из знаковых объектов столицы.