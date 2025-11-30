Новости
Новости 18+
St
Умер актер из «Убойной силы» и «Улиц разбитых фонарей» Смирнов
18+
Ему было 53 года undefined
Новости

Умер актер из «Убойной силы» и «Улиц разбитых фонарей» Смирнов

Ему было 53 года

Российский актер Вадим Смирнов, который запомнился своими ролями в сериалах «Убойная сила» и «Улицы разбитых фонарей», скончался в возрасте 53 лет. Об этом сообщается на портале «Кино-театр».


Смирнов родился 13 марта 1972 года и за свою карьеру снялся в 42 кинопроектах. Он часто работал на съемочной площадке вместе с братом-близнецом Дмитрием, и их актерские роли, как правило, были связаны с персонажами криминального мира или охранниками. Среди его известных работ — сериалы «Агент национальной безопасности — 2», «Механическая сюита», «Антикиллер», «Тайский вояж Степаныча» и «Гаишники».


Причины смерти не уточняются. 

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#смерть #актер #сериалы
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...