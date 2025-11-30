«Самая лучшая переводчица» неправильно перевела Орбану слова Путина об Украине

Переводчица некорректно перевела слова президента России Владимира Путина во время его встречи с венгерским коллегой Виктором Орбаном в Кремле. Об этом сообщает портал Telex.





В частности, переводчица перефразировала и смягчила некоторые высказывания по поводу Украины. Вместо фразы «Мы знаем ваше взвешенное мнение по проблемам по вопросу Украины» Орбан услышал: «И я знаю, что международная политика, конечно, оказывает на вас влияние».





Во время обсуждения двусторонних отношений с Венгрией Путин отметил, что объем торговли сократился на 23% по сравнению с предыдущим годом. Российский лидер подчеркнул, что это снижение произошло в основном из-за внешних ограничений. Однако переводчица опустила некоторые детали из этого высказывания.





Переводчик не назвала ни причин снижения торговли, ни конкретный процент. Она отметила, что и «прошлый год был непростым из-за перемен, и им тоже пришлось нелегко».





Путин отметил, что позиции Москвы и Будапешта по ряду вопросов, включая международные, не всегда совпадают. Однако это высказывание было интерпретировано как подтверждение успешного международного сотрудничества.





Директор по коммуникациям венгерской партии «Фидес», член парламента Тамаш Менцер, пояснил действия переводчицы. По его словам, переводчица «плохо услышала слова российского президента». В то же время он назвал ее лучшим переводчиком с русского на венгерский в этой области.