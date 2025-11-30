Суд арестовал недовольного горожанина, который сломал нос мэру Енисейска

Суд арестовал мужчину, который несколько дней назад напал на мэра Енисейска Валерия Никольского. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.





«Мужчине, напавшему на мэра Енисейска Никольского, вынесена мера пресечения в виде заключения под стражу сроком по 26 января 2026 года», — передает ТАСС.





Инцидент произошел еще 28 ноября во время личного приема у градоначальника. После просьбы Никольского снять головной убор в помещении местный житель начал выражать недовольство работой властей, после чего набросился на главу города и нанес ему несколько ударов кулаком по лицу. В результате нападения мэр был госпитализирован. По информации СМИ, у чиновника диагностировали перелом носа.





После нападения было возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.