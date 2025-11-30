В четырех российских регионах средняя зарплата превысила 150 тысяч рублей

В четырех российских регионах зафиксирован средний уровень заработной платы, превышающий 150 тысяч рублей. Такие данные следуют из Единой межведомственной информационно-статистической системы.





В рейтинге регионов с высокими зарплатами оказались Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Москва и Магаданская область.





«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике: Чукотский автономный округ — 192 934, Ямало-Ненецкий автономный округ — 173 480, город Москва — 161 100, Магаданская область — 152 498», — передает ТАСС.





Зарплаты свыше 100 тысяч рублей фиксируются в Московской, Мурманской и Сахалинской областях, а также в Якутии, Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, на Камчатке и в Санкт-Петербурге.





Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата определяется путем деления фонда начисленной заработной платы всех работников, включая списочный и несписочный состав, а также внешних совместителей, на среднесписочную численность работников и на количество месяцев в отчетном периоде.





Фонд заработной платы состоит из начисленных сумм оплаты труда работников, включая налог на доходы физлиц и другие обязательные удержания, предусмотренные законодательством. В этот фонд также входят компенсационные выплаты, связанные с условиями труда и рабочим графиком, доплаты и надбавки, премии, единовременные поощрения, а также систематическая оплата питания и проживания.