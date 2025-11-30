В Думе призвали Верховный суд принять новое постановление по делу Долиной на фоне «отмены» певицы

Председатель думского комитета по собственности Сергей Гаврилов обратился к Верховному суду РФ с просьбой принять новое постановление, касающееся судебного разбирательства с участием певицы Ларисы Долиной. Об этом он заявил РИА Новости.





Парламентарий отметил необходимость детального анализа отказа в двусторонней реституции и соотнесения этой практики с нормами Гражданского кодекса. Как заявил Гаврилов, такой документ способен скорректировать дальнейшую судебную практику по жилищным спорам, защитив добросовестных приобретателей от рисков, возникших из-за чужих противоправных действий. Он подчеркнул, что четкая правовая позиция должна быть закреплена в обновленном постановлении, которое станет ориентиром для судов при рассмотрении дел о вторичном жилье.





Депутат констатировал, что сейчас даже при максимальной проверке сделки нет гарантии сохранности имущества, а риски смещаются на конечного покупателя. Гаврилов выразил опасение, что если подход, примененный в деле Долиной, получит распространение, то воспользоваться компенсационным механизмом станет значительно сложнее.





Поводом для обращения стало решение Второго кассационного суда, который оставил в силе предыдущие судебные акты, отказав покупательнице Полине Лурье в удовлетворении жалобы и сохранив право собственности на квартиру за Ларисой Долиной. Напомним, певица стала жертвой мошенников, которые в августе 2024 года вынудили ее продать недвижимость и отдать деньги им. Покупательница в итоге осталась и без жилья, и без денег.





На фоне обострения ситуации в Сети начали «отменять» певицу. Долину раскритиковали некоторые коллеги, в том числе певица Слава. Более того, на случившееся также отреагировали представители бизнеса, прекратив обслуживание певицы и ограничив доставку по адресу ее проживания.