Ермак заявил, что Зеленский останется его другом, несмотря на скандальную отставку

Бывший руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, ушедший в отставку 28 ноября, заявил, что не обижается на Владимира Зеленского. Ермака цитирует Financial Times.





«Он был моим другом до этой работы и останется им после», — подчеркнул экс-чиновник.





Как отмечает издание, Ермак с начала конфликта был самым приближенным к президенту Украины человеком. Отставка последовала сразу после проведения у него обысков в рамках уголовного дела, связанного с предполагаемой коррупционной схемой в энергетике, в которой фигурирует другой соратник Зеленского — Тимур Миндич.





Сам Ермак после отставки сообщил, что уйдет на фронт, однако не уточнил сроки.