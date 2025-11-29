Новости
Ермак заявил, что Зеленский останется его другом, несмотря на скандальную отставку
Он сказал, что не держит на украинского президента зла undefined
Бывший руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, ушедший в отставку 28 ноября, заявил, что не обижается на Владимира Зеленского. Ермака цитирует Financial Times.


«Он был моим другом до этой работы и останется им после», — подчеркнул экс-чиновник.


Как отмечает издание, Ермак с начала конфликта был самым приближенным к президенту Украины человеком. Отставка последовала сразу после проведения у него обысков в рамках уголовного дела, связанного с предполагаемой коррупционной схемой в энергетике, в которой фигурирует другой соратник Зеленского — Тимур Миндич.


Сам Ермак после отставки сообщил, что уйдет на фронт, однако не уточнил сроки.

