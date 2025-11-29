«Мне отвратительна грязь, вылитая в мой адрес»: Ермак сообщил, что уходит на фронт

Бывший руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак после своей отставки впервые вышел на связь и заявил, что отправляется на фронт. Его слова передает газета The New York Post.





Экс-чиновник направил изданию сообщение. В нем он назвал себя честным и порядочным человеком, а также выразил готовность к любым возможным санкциям.





«Меня оскорбили, и мое достоинство не было защищено, несмотря на то что я нахожусь в Киеве с 24 февраля 2022 года», — высказался экс-глава офиса Зеленского.





Ермак добавил, что не хочет создавать проблем президенту Украины, именно по этой причине он отправляется в зону боевых действий. Политик не уточнил, когда планирует отбыть на передовую и в каком качестве. Он также заранее попросил прощения, если с ним больше не удастся связаться.





«Мне отвратительна грязь, вылитая в мой адрес, и еще больше отвратительно отсутствие поддержки со стороны тех, кто знает правду», — закончил Ермак.





Напомним, вчера, 28 ноября, стало известно об отставке Ермака на фоне коррупционного скандала на Украине. Перед этим у него прошли обыски.