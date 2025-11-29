Новости
Дочь губернатора Мурманской области Чибиса подверглась шантажу и отдала мошенникам деньги
Также угрозы поступали в адрес других членов семьи
Дочь губернатора Мурманской области Андрея Чибиса стала жертвой шантажа и вымогательства со стороны мошенников. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.


«Моя дочь Лиза стала жертвой мошенников. И начиналось все с банального кода для получения доставки. А в итоге закрутилось так, что и шантаж, и угрозы, и очень такая четкая психологическая, профессиональная, к сожалению, отработка угрозы в отношении и ее лично, и других членов семьи», — сказал Чибис в видео, опубликованном в мессенджере.


Так мошенники вынудили девушку отдать деньги. В связи с этим было возбуждено уголовное дело, уточнил Чибис.


Он также рассказал, что угрозы не прекращаются, включая распространение ложной информации в соцсетях. Чибис отметил, что никто не застрахован от подобных ситуаций, и призвал граждан проявлять бдительность и быть более осторожными.

