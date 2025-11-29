Башмет: Выставка Русского музея на ВДНХ — особое событие для любителей искусства

Выставка «Образ Москвы в русском искусстве» из собрания Государственного Русского музея на ВДНХ стала значимым культурным событием. Как сообщил Агентству городских новостей «Москва» народный артист СССР Юрий Башмет, эта экспозиция имеет особую ценность для всех ценителей отечественной культуры.





«Выставка «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея» — настоящее событие для всех, кто любит и ценит русскую культуру и искусство. Сегодня, я уверен, это особенно важно, это дает людям совершенно необходимое и невероятно важное ощущение общности с многовековой историей нашей страны», — поделился дирижер.





По его словам, каждый выставочный зал передает уникальную атмосферу столицы. Музыкант отметил, что визуальные искусства на этой выставке обретают звучание: «Каждый зал представляет особенное звучание города, его истории, трагедий, бурлящей жизни в силуэтах москвичей».





Башмет также подчеркнул важность межрегионального сотрудничества, напомнив о недавнем совместном выступлении объединенного симфонического оркестра Москвы и Санкт-Петербурга. Он выразил надежду, что и в будущем продолжится практика реализации таких масштабных культурных проектов, укрепляющих связи между двумя городами.