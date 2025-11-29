Выносное причальное устройство в акватории Морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) получило серьезные повреждения. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.





В публикации говорится, что атака ВСУ произошла 29 ноября в 04:06 по московскому времени. Никто из сотрудников и подрядчиков консорциума не пострадал. Капитан порта приостановил погрузочные работы, а танкеры переместили за пределы акватории КТК. В момент взрыва система аварийной защиты сработала корректно, перекрыв соответствующие трубопроводы и, вероятно, предотвратив утечку нефти в Черное море, говорится в сообщении. В настоящее время проводят экологический мониторинг и забор проб воды.





«Дальнейшая эксплуатация ВПУ-2 не представляется возможной. Отгрузки на терминале будут осуществляться в соответствии установленными правилами при отмене угроз БЭК и БПЛА», — сообщил консорциум.





В заявлении указано, что это уже третье нападение на объект КТК, который находится под защитой международного права. До этого были атакованы нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская» и административный офис КТК в Новороссийске.





КТК, который объединяет крупные компании из России, Казахстана, США и стран Западной Европы, является ключевым элементом в обеспечении глобальной энергетической безопасности. В отношении данного консорциума никогда не вводились санкции, что подтверждает его значимость для западных акционеров.