Москва вошла в число мегаполисов с низким индексом загрязнения атмосферы

Москва вошла в число мегаполисов мира, где индекс загрязнения воздуха признан низким. Об этом сообщила Юлия Урожаева, глава Департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.





«Существует индекс загрязнения атмосферы, ИЗА, который рассчитывается на основании концентраций пяти основных — приоритетных — загрязняющих веществ. Москва — один из немногих крупных мегаполисов, где такой индекс оценивается как низкий», — цитирует ее ТАСС.





Урожаева рассказала, что каждые 20 минут более 57 станций контроля передают специалистам свыше 20 параметров, характеризующих качество воздуха. Кроме того, круглосуточно функционируют передвижные экологические лаборатории, исследующие территории, которые не охватываются сетью автоматических станций. Длительные наблюдения за состоянием воздуха в столице свидетельствуют о положительной динамике.





С 2010 года концентрация загрязняющих веществ в Москве снизилась в 2,5 раза, а мелких взвешенных частиц — в 1,5 раза. Этого удалось достичь благодаря комплексному подходу, включающему развитие электротранспорта, улучшение работы энергетической сферы, модернизацию промышленных объектов в городе и переход на топливо более высокого класса, отметила глава департамента.





Урожаева также подчеркнула, что столичные власти активно работают над повышением качества воздуха. В Москве активно применяются коммунальные машины, работающие на электрической энергии. Кроме того, собеседница агентства добавила, что переход на вакуумные технологии и использование речного электротранспорта может оказать значительное влияние на улучшение экологической ситуации.