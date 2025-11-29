Зеленский назначил нового главу делегации на переговорах с США и Россией после отставки Ермака

Президент Украины Владимир Зеленский назначил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова новым главой делегации на предстоящих мирных переговорах с США и Россией. Об этом в Telegram сообщил нардеп Сергей Лещенко.





Депутат первым опубликовал соответствующий указ от 28 ноября. Умеров сменил на этой должности бывшего руководителя офиса президента Андрея Ермака, который покинул пост на фоне громкого коррупционного скандала.





В состав делегации для участия в ближайших консультациях с США по вопросу прекращения боевых действий вошли представители силового и дипломатического блоков: начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов*, глава Службы внешней разведки Олег Иващенко, заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, другие чиновники.





Позже Владимир Зеленский также подтвердил кадровые перестановки. Он сообщил, что делегация под руководством Умерова уже направилась в США для проведения переговоров. Политик уточнил, что задача делегатов — оперативно и содержательно подготовить определение шагов для завершения конфликта.





Кроме того, Зеленский обратился к европейским странам с требованием о выделении финансовой помощи, заявив, что «пришло время Европе принять решение по замороженным активам».





*Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.