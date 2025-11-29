Roblox под прицелом: Роскомнадзор предупредил игровую платформу из-за опасного для детей контента

У Роскомнадзора появились серьезные претензии к игровой платформе Roblox. РКН с 2019 года неоднократно присылал администрации сервиса уведомления о необходимости ограничить доступ к запрещенным материалам. Об этом заявили представители надзорного ведомства.





«В игровом пространстве в большом количестве присутствует неподобающий контент, который может негативно повлиять на духовно-нравственное развитие детей, создаются условия и предпосылки для совершения противоправных действий. <...> Роскомнадзор <...> неоднократно направлял в адрес администрации Roblox уведомления с требованием ограничить доступ к запрещенным материалам», —

говорится в сообщении.





В ведомстве подчеркнули, что проводимый мониторинг платформы демонстрирует неспособность системы модерации Roblox гарантировать полную безопасность контента.





Ранее в средствах массовой информации освещались случаи буллинга и аморальных действий в отношении несовершеннолетних пользователей этой платформы. Кроме того, по данным МВД РФ, с начала 2025 года было зафиксировано около тысячи эпизодов мошенничества в компьютерных играх, причем больше всего инцидентов связано именно с Roblox.