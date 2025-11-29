«Обращаюсь к наркоторговцам и торговцам людьми»: Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой

Американский президент Дональд Трамп сообщил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и в прилегающих районах. Соответствующее заявление он разместил в Truth Social.





«Обращаюсь ко всем авиакомпаниям, пилотам, наркоторговцам и торговцам людьми, имейте в виду, что ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО НАД ВЕНЕСУЭЛОЙ И ВОКРУГ НЕЕ ЗАКРЫТО», — написал политик.





Это заявление прозвучало на фоне значительного наращивания военного контингента США в Карибском море. К середине ноября численность американских военнослужащих в регионе достигла 15 тысяч — это максимальный показатель за несколько десятилетий.





Ранее Федеральное управление гражданской авиации США уже выпускало уведомление, рекомендующее проявлять крайнюю осторожность при полетах в зоне ответственности аэропорта города Майкетии в связи с возросшей военной активностью. Агентство Reuters со ссылкой на официальных лиц также сообщало о подготовке Вашингтоном новых операций против Каракаса.