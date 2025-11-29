Новости
Новости 18+
St
Казахстан экстренно изменил маршруты экспорта нефти из-за атаки на КТК
18+
Республика осудила нападение на объект undefined
Новости

Казахстан экстренно изменил маршруты экспорта нефти из-за атаки на КТК

Республика осудила нападение на объект

Казахстан вынужден экстренно изменить логистику экспорта нефти после атаки Вооруженных сил Украины на выносной причал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском. Соответствующее заявление распространило Министерство энергетики республики.


В пресс-релизе ведомства сообщается, что для минимизации ущерба и поддержания добычи на крупных месторождениях в срочном порядке активирован план по переводу экспортных потоков на альтернативные направления. Правительство Казахстана взяло ситуацию на особый контроль.


В министерстве энергетики также назвали нападения на объекты гражданской инфраструктуры недопустимыми, подчеркнув международный статус трубопроводной системы КТК. Силовое воздействие на его активы угрожает глобальной энергобезопасности и наносит значительный экономический ущерб всем участникам консорциума, включая Казахстан.


Напомним, ранее в консорциуме сообщили, что один из причалов был полностью разрушен и восстановлению не подлежит.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#казахстан #нефть #атака
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...