Казахстан экстренно изменил маршруты экспорта нефти из-за атаки на КТК

Казахстан вынужден экстренно изменить логистику экспорта нефти после атаки Вооруженных сил Украины на выносной причал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском. Соответствующее заявление распространило Министерство энергетики республики.





В пресс-релизе ведомства сообщается, что для минимизации ущерба и поддержания добычи на крупных месторождениях в срочном порядке активирован план по переводу экспортных потоков на альтернативные направления. Правительство Казахстана взяло ситуацию на особый контроль.





В министерстве энергетики также назвали нападения на объекты гражданской инфраструктуры недопустимыми, подчеркнув международный статус трубопроводной системы КТК. Силовое воздействие на его активы угрожает глобальной энергобезопасности и наносит значительный экономический ущерб всем участникам консорциума, включая Казахстан.





Напомним, ранее в консорциуме сообщили, что один из причалов был полностью разрушен и восстановлению не подлежит.