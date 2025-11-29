Новости
Число жертв атаки ВСУ на Ростовскую область возросло после смерти пенсионерки
Пожилая женщина скончалась в больнице спустя несколько дней undefined
В результате атаки ВСУ на Ростовскую область число погибших увеличилось до четырех человек. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале.


Он рассказал, что в больнице скончалась 76-летняя местная жительница, получившая тяжелые травмы при обстреле в ночь на 25 ноября. Губернатор отметил, что медики боролись за жизнь женщины, но ее организм не справился с полученными травмами. Семье погибшей будет оказана вся необходимая поддержка.


Изначально власти сообщали о трех погибших и десяти пострадавших. Голубев также добавил, что в результате атаки на Таганрог был причинен значительный ущерб инфраструктуре и жилым домам.

