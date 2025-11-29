Олимпийскую чемпионку по конькобежному спорту Петрусеву нашли мертвой на улице

Известная советская конькобежка, олимпийская чемпионка Наталья Петрусева скончалась на 71-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.





Тело спортсменки было обнаружено на улице ее соседями. Причины смерти устанавливаются.





Наталья Петрусева была одной из самых титулованных советских конькобежек. Пиком ее карьеры стала золотая медаль на дистанции 1000 метров на Олимпийских играх 1980 года в Лейк-Плэсиде.





Всего в копилке спортсменки четыре олимпийские награды, включая бронзу Игр-1984 в Сараево. Она также многократно побеждала на чемпионатах мира и Европы, была удостоена государственных наград и звания заслуженного мастера спорта СССР.