В «Биокластере» на ВДНХ открывается выставка «Осторожно, обезьянки!»

В павильоне №31 «Геология» на ВДНХ 3 декабря откроется выставка «Осторожно, обезьянки!», организованная вместе с Московским зоопарком. Будут представлены уникальные фото и репродукции картин, сообщила пресс-служба Государственного биологического музея имени Тимирязева.





Приматы отличаются сложностью и многообразием поведения, чем издавна привлекают внимание как ученых, так и многих любителей живой природы. Историям из жизни этих удивительных животных посвящены книги и документальные передачи, обезьяны являются героями мультфильмов и кино.





«Портреты наших самых близких родичей из мира животных можно будет увидеть в Государственном биологическом музее имени Тимирязева. Выставка «Осторожно, обезьянки!» познакомит посетителей с некоторыми из обезьян Старого Света и расскажет об их жизни и существовании рядом с человеком», — сообщили в пресс-службе.





В музее добавили, что только представители рода макак широко расселены на севере Африки и в Азии от Пакистана до Японии и от Тибета до Шри-Ланки, а также на островах Малайского архипелага до Филиппин.





Гости увидят уникальные фото макак и гульманов из Индии, которые считаются у индусов священными животными. Узнают, как любопытство и непоседливость часто толкают макак на близкое знакомство с миром людей, и как маленькие разбойники похищают у зазевавшихся туристов очки и мобильные телефоны, возвращая их за выкуп в виде фруктов, а также увидят фото японских макак.