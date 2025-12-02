Покупательница квартиры Ларисы Долиной подала жалобу в Верховный суд России

В Верховный суд поступила жалоба по делу Долиной. В инстанцию обратилась Полина Лурье, оставшаяся недовольной решением по квартире.





Ее адвокат Светлана Свириденко заявила каналу «112», что дело зарегистрировали. Дальше оно будет истребовано из суда и после изучения может быть передано на рассмотрение гражданской коллегии ВС.





Источник «Ведомостей», близкий к суду, сообщил, что, поскольку председатель ВС Игорь Краснов принципиально относится к фактам нарушений прав граждан, «нет никаких сомнений в том, что этот спор будет разрешен в рамках правового поля с соблюдением законных интересов сторон».





В августе 2024 года Долина сообщила, что стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с Украины. Певица перевела свои сбережения на подконтрольные им счета, а также продала квартиру. Позже она обратилась в полицию.





На основании решения суда по иску Долиной сделка о продаже ее квартиры Полине Лурье была признана недействительной. Мосгорсуд подтвердил это решение, а Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября отклонил жалобы на постановления нижестоящих судов.