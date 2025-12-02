Резидентам Московского кластера видеоигр помогут выйти на зарубежные рынки

Московский кластер видеоигр окажет своим резидентам поддержку в международном продвижении. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства креативных индустрий (АКИ).





«Резиденты кластера видеоигр и анимации — первой очереди креативного кластера «Сколково», который открыл мэр Москвы Сергей Собянин в ноябре этого года — получат помощь в продвижении своих продуктов. В 2026 году запланированы бизнес-миссии в Китай, Индонезию и другие страны. Проект реализует Агентство креативных индустрий Москвы», — говорится в сообщении.





Ознакомиться с требованиями и подать заявку на резидентство в кластер можно на сайте createdin.moscow.





За прошедший год было организовано восемь зарубежных бизнес-миссий, и достигнутые договоренности уже открыли московским видеоигровым компаниям доступ на международные рынки, сообщила генеральный директор Агентства креативных индустрий Москвы Гюльнара Агамова.

Отмечается также, что резиденты кластера получат доступ к передовой инфраструктуре, льготной аренде, программам акселерации и международного продвижения.

В числе других механизмов поддержки — возможность претендовать на льготы от фонда «Сколково», которые подразумевают нулевую ставку налогов на прибыль и имущество, освобождение от НДС, а также возмещение таможенных пошлин и другое, добавили в пресс-службе.





По итогам конкурсного отбора в новый Московский кластер видеоигр и анимации вошла 41 компания. Среди них — 33 игровые студии и восемь анимационных проектов.