В Госдуме раскритиковали настольную игру «Мафия» за пропаганду «порочного образа жизни»

В Госдуме прошел круглый стол «Интернет, мессенджеры и игры как поле информационной войны против детей: система защиты и регулирования». Одной из тем дискуссии стало деструктивное влияние на детей настольных игр. Руководитель спецпроектов издательства «Потолкуем?» Марк Давыдов обратил внимание на игру «Мафия», указав, что хоть ее и рекомендуют для игры с детьми даже в МВД, но там оказались «деструктивные контенты».





«Такие роли, как путана, маньяк-убийца, эскортница, шахид-смертник — это все пропагандирует порочный образ жизни», — сказал Давыдов.





По его словам, «зашитый деструктивный контент» он нашел и в ряде других настольных игр. Например, в «Манчкине», «Монополии» и «Тайном Гитлере». При этом в чем проблема первых двух Давыдов не уточнил, но дал пояснение по последней:





«Там либералы с фашистами воюют, но хрен редьки не слаще. Причем эта игра издается на английском и немецком языках, сейчас уже на русском издают».





По его словам, в этой связи необходимо не только регулирование со стороны общества и государства, но и наращивание количества «полезных» настолок. В частности, он указал на нехватку игр на тему личной безопасности детей и защиты от буллинга и призвал коллег совместными усилиями исправить эту проблему.





Киберполиция России в мае отмечала, что игра «Мафия» может помочь развить у детей критическое мышление, что защитит их от большинства мошеннических схем. Другими способами развить критическое мышление у ребенка МВД называло поощрение вопросов, обучение анализу информации и моделирование гипотетических встреч с мошенниками.





Daily Storm обратил внимание, что сам Давыдов, согласно информации из открытых источников, является основателем клуба Magnum Mafia в Москве. В числе заявленных ролей в проводимых в заведении играх числится в том числе «подрывник», убивающий соседей при смерти.





Согласно информации с сайта клуба, посетителям предлагается несколько игр на выбор, в том числе «семейная мафия» — версия, адаптированная для времяпрепровождения с детьми. При этом есть ли возрастное ограничение на проведение классической «Мафии», не уточняется.