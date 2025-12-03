Новости
Россия и США не договорились о компромиссном мирном плане по Украине
В Кремле завершились переговоры Владимира Путина со Стивом Уиткоффом, продлившиеся около пяти часов Фото: Global Look Press / Kremlin Pool
Фото: Global Look Press / Kremlin Pool

Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа завершилась, продлившись почти пять часов. Сразу после этого Уиткофф прибыл в посольство США в Москве.


Помощник президента России Юрий Ушаков, подводя итоги встречи, заявил, что состоялась конструктивная, весьма полезная и содержательная беседа, где обсуждались не конкретные формулировки и решения, а суть мирного плана Трампа. Территориальные вопросы также поднимались.


«Компромиссы пока найдены не были, и встреча лидеров России и США на данный момент не планируется. С чем-то готовы согласиться, что-то вызвало критику. Но состоялась полезная дискуссия», — сообщил он.


Ушаков также рассказал, что некоторые американские наработки плана приемлемы для РФ, а некоторые не подходят. Кроме того, Москва получила еще четыре документа, помимо изначального плана Трампа по урегулированию на Украине из 28 пунктов. По словам Ушакова, Россия и США договорились, что не будут разглашать суть прошедших переговоров.


Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, также участвовавший во встрече, написал в соцсети X, что переговоры прошли продуктивно.


В Кремле российский лидер также принимал зятя американского президента, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече участвовали Ушаков и Дмитриев.


Это уже шестой визит Уиткоффа в Москву в этом году. Он должен был представить Путину план мирного урегулирования, согласованный с Киевом.

