Глава СПЧ Фадеев выступил против «Русской общины» и заявил, что она принижает статус народа
Также он раскритиковал ее участников за то, что они берут на себя функции правоохранителей
Председатель Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев раскритиковал появление в стране таких движений, как «Русская община». В интервью РБК он заявил, что идеологически не поддерживает подобные инициативы.


«Идеологически я это не поддерживаю. А что такое «русская община»? Это что, землячество, что ли? Огромный великий русский народ не требует общинности. Это исторический народ, как и многие другие народы, проживающие на территории России», — высказался Фадеев.


По его мнению, попытки создать русские общины по аналогии с иммигрантскими принижают значение народа. Фадеев допустил, что приезжие могут формировать культурные объединения. Однако для русских как государствообразующего народа такая форма самоорганизации не имеет смысла, уверен он.


«А мы, русские-то, почему должны какие-то общины организовывать?! Это наша страна», — подчеркнул глава СПЧ.


Также он прокомментировал патрульную деятельность некоторых движений. Фадеев отметил, что в этом нет ничего плохого при условии координации с полицией, однако любые попытки самодеятельности и присвоения силовых функций недопустимы. 

