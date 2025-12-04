Планировали удар во время гимна: Мизулина заявила о готовившейся атаке ВСУ во время концерта SHAMAN

Глава Лиги безопасного интернета и жена певца SHAMAN Екатерина Мизулина раскрыла детали предотвращенного удара ВСУ во время концерта исполнителя в Белгороде. Подробностями она поделилась в Telegram-канале.





По ее словам, в день мероприятия поступила информация о планах ВСУ нанести ракетный удар по концертной площадке в момент исполнения гимна России.





«Уже по приезде в город мы с Ярославом узнали, что киевские террористы планируют ракетный удар по месту проведения концерта. В этот момент площадка была полностью оцеплена, зрителей не пускали. Позже информация о возможном теракте подтвердилась», — написала Мизулина.





После отмены выступления Мизулина и Шаман встретились с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, а затем посетили семью участника СВО, чтобы окончить поездку «на позитивной ноте».





Общественница также отметила, что завершила свой «медовый месяц» на трассе М-4, где он и начался месяцем ранее по пути из Донецка.





