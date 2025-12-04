Российского ученого приговорили к рекордному сроку за госизмену

Московский областной суд приговорил экс-сотрудника Института общей физики РАН Артема Хорошилова к 21 году, признав его виновным в госизмене, атаке на критическую инфраструктуру, подготовке диверсии и изготовлении взрывчатых веществ. Об этом сообщает РБК.





Ученый будет отбывать наказание в колонии строгого режима — это самый суровый срок в истории России для научного работника по подобным делам. Судья также назначил отбывание первых пяти лет в тюрьме, два года ограничения свободы после освобождения и штраф в 700 тысяч рублей.





Ранее максимальный срок для ученых, осужденных по схожим статьям, составлял 20 лет колонии.





По версии обвинения, Хорошилов в 2022 году перевел около 35 тысяч рублей, а затем конвертировал в криптовалюту и направил украинским фондам и государственным структурам более 654 тысяч рублей. Ему также вменили участие в DDoS-атаке на серверы «Почты России» и подготовку диверсии на железной дороге у оборонного предприятия в Ногинске, где при обыске были обнаружены компоненты для изготовления взрывчатки.





Ученый признал вину только в финансовых переводах, объяснив их переживаниями за родственников, которые живут на Украине, однако отрицал обвинения в кибератаке и намерении совершить диверсию. Он утверждал, что фотографировал железную дорогу из-за интереса к «неизвестному устройству», а программу для DDoS-атак скачивал лишь для тестирования. Защита просила назначить условный срок по эпизоду с переводами, но суд счел все доказательства обвинения достаточными для вынесения максимального приговора.