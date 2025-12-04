Московское отделение РВИО и ветераны СВО почтили память безымянных солдат

Новости
Московское отделение Российского военно-исторического общества (РВИО) совместно с проектом «Молодежь Москвы» организовало 3 декабря масштабные памятные мероприятия. Об этом сообщила пресс-служба столичного комитета общественных связей и молодежной политики.


Мероприятия были посвящены Дню Неизвестного Солдата и 84-й годовщине начала контрнаступления Красной Армии в Битве за Москву. По данным РВИО, в этот день на более чем 85 локациях в столице чествовали память защитников города и безымянных воинов. Утром активисты молодежного проекта и члены совета отделения военно-исторического общества возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.


Позднее более 1,5 тысячи человек, включая волонтеров, студентов, юнармейцев, ветеранов и участников СВО, привели в порядок воинские захоронения на более чем 10 площадках. Центральной точкой акции стал памятник маршалу Константину Рокоссовскому, где к участникам присоединился глава московского отделения РВИО Дмитрий Сидоров.


Для молодых москвичей, интересующихся подобными инициативами, информацию можно найти на портале mosmolodezh.ru и в социальных сетях проекта «Молодежь Москвы».

