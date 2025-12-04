Кончаловский: Москва превращается в самый удобный и красивый мегаполис мира

Российский режиссер и продюсер Андрей Кончаловский заявил, что Москва превращается в самый удобный и красивый мегаполис на планете. Своим мнением он поделился с Агентством городских новостей «Москва».





«За свою долгую жизнь я провел много времени в крупнейших городах мира, среди которых были Рим и Париж, Лондон и Нью-Йорк, так что мне есть с чем сравнить Москву. Говорю со всей ответственностью: на наших глазах этот город превращается в самый удобный и красивый мегаполис планеты», — отметил Кончаловский.





Особо режиссер выделил выставку «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея», открытую с 6 сентября в павильоне «Центральный» на ВДНХ. Он подчеркнул, что экспозиция, включающая работы его прадеда Василия Сурикова, позволяет жителям и гостям столицы не только увидеть шедевры из Санкт-Петербурга, но и испытать особую гордость за Москву.