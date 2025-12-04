Новости
Депутат Елена Драпеко заявила о готовности уйти из Госдумы в Закс Ленобласти
Парламентарий отметила, что все зависит от партийного руководства, а с ее опытом она может работать и на Ямале Елена Драпеко
Елена Драпеко Фото: Global Look Press / Максим Константинов

Депутат Елена Драпеко заявила, что готова променять Госдуму на работу в Заксе Ленобласти. Но, как отметила парламентарий, все зависит от решения партийного руководства.


Ранее Telegram-канал «Скипетр» написал о том, что заслуженная артистка России якобы может возглавить список «Справедливой России» в Законодательном собрании Ленинградской области.


«Я не возражаю [насчет перехода на новое место работы] и готова. Я и сейчас там [в Ленобласти] культурную составляющую опекаю, будучи в комитете Госдумы по культуры. Но для меня это сообщение — новость. Никаких известий ни от руководства партии, ни от Сергея Миронова у меня на этот счет нет», — сказала Daily Storm Драпеко.


Парламентарий при этом назвала себя «человеком команды». «Вот как мне Родина прикажет — так и поступлю! Скажут: поезжай в Ямало-Ненецкий округ — поеду туда. Меня ничем не испугаешь», — призналась депутат.


Она добавила, что у нее есть большой жизненный и деловой опыт, и она уже работала на региональном уровне. «Если мне поручат выполнять какой-то участок работы — готова выполнять», — заключила Драпеко.

