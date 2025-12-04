Резиденты Московского кластера видеоигр могут получить налоговые льготы

Компании, вошедшие в состав нового Московского кластера видеоигр и анимации, смогут претендовать на льготные условия ведения бизнеса. Об этом сообщил генеральный директор Terrabyte Games Виктор Звягинский.





«Кластер дает нам возможность расширять бизнес за счет льготных помещений и привлекать больше специалистов, чтобы выпускать больше качественных игр. Мы рассчитываем уже через год показать здесь несколько новых проектов. Сильная сторона кластера — плотное общение разработчиков и возможность запускать совместные инициативы. Уверен, что в ближайшие годы эта площадка даст толчок развитию новых крупных компаний», — отметил он.





Резидентам кластера предоставят доступ к передовой инфраструктуре, льготной аренде, программам акселерации и международного продвижения. Также они смогут получить налоговые льготы от фонда «Сколково», включая нулевую ставку на прибыль и имущество, освобождение от НДС и возмещение таможенных пошлин.





Дополнительная поддержка будет направлена на продвижение продукции компаний на мировом рынке, в том числе через участие в ведущих отраслевых фестивалях и бизнес-миссии в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, запланированные на 2026 год. Проект реализует Агентство креативных индустрий Москвы.





Кластер видеоигр и анимации является первой очередью большого креативного кластера в «Сколково». В 2026 году планируется открыть вторую очередь площадью 74 тысячи квадратных метров, которая включит специализированную инфраструктуру для медиа и анимации, офисы для стартапов и профильных компаний. Общая площадь кластера после этого достигнет 129 тысяч квадратных метров. Ранее первую очередь кластера открыл мэр Москвы Сергей Собянин.