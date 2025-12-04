В Подмосковье задержаны сотрудники реабилитационных центров за незаконное удержание наркозависимых

Следователи в Подмосковье возбудили уголовные дела в отношении сотрудников двух реабилитационных центров, обвиняемых в незаконном лишении свободы. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Московской области.





Всего были задержаны восемь человек из учреждений, расположенных в Егорьевске и Ленинском городском округе. Как установило следствие, подозреваемые, действуя в составе организованной группы, под предлогом лечения от наркозависимости удерживали постояльцев. Они сами установили внутренний режим и применяли физическое насилие к больным. Клиенты, прибывшие из разных регионов, платили за пребывание от 50 до 80 тысяч рублей в месяц.





Следователи провели обыски, изъяли документы и допросили потерпевших и свидетелей. В ближайшее время задержанным изберут меру пресечения.





Ранее сообщалось, что сотрудники Следственного комитета задержали Анну Хоботову — организатора центра реабилитации в Подмосковье, где избивали подростков. Также появились сообщения об издевательствах в реабилитационных центрах в Свердловской области. Там содержались десятки подростков.





Daily Storm поговорил с владельцем коттеджа в уральском поселке, где находился один из рехабов. Мужчина заявил, что полиция полгода назад приезжала в центр и у правоохранителей не возникло вопросов.