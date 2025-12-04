В Казани Исуса Христоса осудили за фиктивную регистрацию мигрантов

Суд приговорил к условному сроку жителя Казани по имени Исус Петрович Христос, обвиняемого в организации фиктивной регистрации иностранцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию из суда.





В публикации говорится, что 45-летнему мужчине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два с половиной года. Дело было передано в Ново-Савиновский суд после первоначального рассмотрения в Московском райсуде. Подсудимого, являющегося инвалидом второй группы, обвиняли в оформлении временной регистрации в своей квартире площадью 31,9 квадратного метра для 45 иностранных граждан.





Христос полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Ранее, в мае и августе, Московский районный суд уже оштрафовал его на 60 и 13 тысяч рублей соответственно.