Роскомнадзор ограничил работу FaceTime

Роскомнадзор ввел ограничительные меры в отношении сервиса видеосвязи FaceTime. Об этом сообщили в пресс-службе организации.





Согласно официальному заявлению ведомства, данная платформа используется для организации террористической деятельности, вербовки исполнителей, совершения мошеннических действий и других преступлений, направленных против граждан России.





Решение о блокировке принято в рамках реализации мер по противодействию незаконной деятельности, осуществляемой через зарубежные онлайн-сервисы. Ограничительные меры уже вступили в силу, добавили в РКН.





С начала сентября 2025 года российские пользователи уже сталкивались с проблемами в работе приложения. При этом в Роскомнадзоре не сообщали об ограничениях.





В августе ведомство начало блокировать звонки в WhatsApp* и Telegram. 28 ноября Роскомнадзор объявил о введении «последовательных ограничительных мер» против WhatsApp. Ограничения объяснялись тем, что сервисы использовались мошенниками.





На днях Роскомнадзор также объявил о блокировке Roblox.





*Принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ