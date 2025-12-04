Новости
Роскомнадзор ограничил работу FaceTime
Оно позволяло пользователям совершать видеозвонки
Роскомнадзор ограничил работу FaceTime

Оно позволяло пользователям совершать видеозвонки

Роскомнадзор ввел ограничительные меры в отношении сервиса видеосвязи FaceTime. Об этом сообщили в пресс-службе организации.


Согласно официальному заявлению ведомства, данная платформа используется для организации террористической деятельности, вербовки исполнителей, совершения мошеннических действий и других преступлений, направленных против граждан России.


Решение о блокировке принято в рамках реализации мер по противодействию незаконной деятельности, осуществляемой через зарубежные онлайн-сервисы. Ограничительные меры уже вступили в силу, добавили в РКН.


С начала сентября 2025 года российские пользователи уже сталкивались с проблемами в работе приложения. При этом в Роскомнадзоре не сообщали об ограничениях.


В августе ведомство начало блокировать звонки в WhatsApp* и Telegram. 28 ноября Роскомнадзор объявил о введении «последовательных ограничительных мер» против WhatsApp. Ограничения объяснялись тем, что сервисы использовались мошенниками.


На днях Роскомнадзор также объявил о блокировке Roblox.


*Принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ

