Внебиржевой курс доллара упал до 76 рублей впервые с мая 2023 года

Расчетный курс доллара, который служит ориентиром для внебиржевого рынка, опустился до уровня 76 рублей. Как следует из данных торгов, это произошло впервые с 11 мая 2023 года.





В ходе торгов утром 4 декабря курс снижался на 22 копейки относительно предыдущего закрытия, достигнув отметки 76,49 рубля, а в отдельные моменты падал до 76 рублей ровно. Банк России установил курс доллара в 77,95 рубля.





Поскольку торги долларом на Московской бирже были приостановлены летом прошлого года, по-настоящему репрезентативным индикатором для рубля сейчас является только курс юаня. Биржевые торги юанем проходят с 10:00 до 19:00 по московскому времени, и именно в этот период возможен расчет курса доллара через кросс-курс: курс доллара к юаню на международном рынке форекс и курс юаня к рублю на Московской бирже.





Ранее сообщалось, что курс доллара США на внебиржевых торгах в пятницу, 21 ноября, впервые с конца октября опустился ниже отметки 79 рублей, достигнув минимального значения — 78,71 рубля. Тогда укрепление российской национальной валюты, как и рост котировок акций российских компаний, аналитики связали с растущими ожиданиями рынка относительно продвижения плана урегулирования украинского конфликта.