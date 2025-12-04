Путин обсудил с Уиткоффом и Кушнером почти каждый пункт мирного плана Трампа

Президент России Владимир Путин заявил, что прошедшая в Кремле пятичасовая встреча со спецпосланником Стивеном Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером была необходимой и очень полезной. Его слова передает India Today.





Российский лидер отметил, что продолжительность переговоров объяснялась необходимостью детально обсудить каждый пункт мирных предложений. Путин отметил, что предложения американской стороны основаны на договоренностях, достигнутых ранее с Трампом на Аляске.





Он подтвердил, что США разделили свой план из 27 пунктов на четыре тематических блока для поэтапного обсуждения, что, по его оценке, напоминает челночную дипломатию.





Глава государства также заявил, что Россия в любом случае возьмет под свой контроль Донбасс и Новороссию — военным или иным путем, напомнив, что попытки урегулирования между ДНР, ЛНР и Киевом ранее не увенчались успехом из-за непризнания республик Украиной и их волеизъявления на референдуме.





Напомним, встреча прошла вечером 2 декабря при участии помощника президента Юрия Ушакова и спецпредставителя Кирилла Дмитриева. Она длилась около пяти часов.