Глава якутского села скончался на глазах у людей во время игры в волейбол

Глава села Черкех 57-летний Андрей Семенов скончался вечером 3 декабря. Как подтвердили корреспонденту 14.RU в администрации села Ытык-Кюель Таттинского улуса Якутии, мужчина умер на глазах у жителей во время игры в волейбол.





По предварительной информации, Семенову внезапно стало плохо в спортзале. Прибывшая скорая помощь не смогла его спасти — медики констатировали смерть, предположительно, из-за «разрыва вены». В администрации отметили, что коллектив находится в шоке, и вопрос о замещении главы наслега пока не решен.





Андрей Семенов был многодетным отцом и дедушкой. Прощание с ним пройдет в его родном селе Черкех.