Прямая линия и большая пресс-конференция Путина состоятся 19 декабря

Президент России Владимир Путин выйдет в прямой эфир 19 декабря в 12:00 по московскому времени в рамках специальной программы «Итоги года». Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.





Как и в прошлые разы, прямая линия и большая пресс-конференция будут объединены. Глава государства ответит на вопросы журналистов и жителей страны, подводя итоги уходящего года.





Каждый сможет задать свой вопрос через официальный сайт, по телефону, а также через специальное мобильное приложение. Кроме того, вопросы будут принимать в соцсетях, в том числе «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в мессенджере MAX.





Вопросы можно будет задать с 15:00 4 декабря по московскому времени до окончания прямой трансляции 19 декабря.





Ранее Путин поручил подготовить новую прямую линию. Прошлая состоялась в декабре 2024 года. С 2023-го прямая линия и большая пресс-конференция проводятся в объединенном формате.